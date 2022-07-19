هزت مدينة بابل العراقية جريمة مروعة، بعدما كشفت الشرطة قيام رجل بقتل زوجته وشروعه في قتل ابنته، ثم محاولة الانتحار بإضرام النار في منزله. وذكرت الشرطة، أنه «لدى استجواب ابنتيه المصابتين والتحقيق معهما كشفتا إقدام الأب في ساعة متأخرة على طعن الأُم بواسطة (مفك براغي)، مما أفضى إلى مفارقة الحياة فوراً، وبعدها قام بضرب ابنته بـ(شيشة) محاولاً الإجهاز عليها مما تسبب بإصابتها، ومن ثم حاول الانتحار بفعل حريق داخل المنزل». وأشارت إلى أنه «من خلال الاعترافات تم التوصل إلى الفاعل والقبض عليه في ردهة الحروق داخل المستشفى». ولفتت إلى أنه «تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائياً وصُدقت قضائياً، وقرر قاضي التحقيق توقيفه لينال جزاءه العادل».