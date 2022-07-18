عُثر على ما لا يقل عن 30 سلحفاة بحرية خضراء مقتولة قبالة سواحل جزيرة كومي اليابانية الواقعة جنوبي البلاد، وذلك حسب ما ذكره موقع بي بي سي عربي.

وذكر سكان محليون أن الكثير من تلك السلاحف نفق متأثرا بطعن في الرقبة. وقد أدّى انحسار الموج على شاطئ الجزيرة الخميس إلى الكشف عن السلاحف النافقة.

واعترف صيادٌ واحد على الأقل بإصابة سلاحف بجروح في أثناء انتزاعها من شباك الصيد، بحسب ما نقلت صحيفة محلية. وتحقق الشرطة في دعاوى عنف ضد الحيوانات.

ونقلت صحيفة ماينيتشي المحلية عن صيّاد، دون الكشف عن اسمه، القول: «خلّصتُ عددا من السلاحف وأعدْتها إلى البحر. لكني لم أستطع تخليص ذوات الأوزان الثقيلة فرأيت أن أطعنها للتخلص منها».

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة انتشرت في مكان الحادثة الأسبوع الماضي، لكن من غير الواضح إن كانت هناك خطوات يجري اتخاذها.