كشف مصدر أمني مصري سقوط منطاد يحمل عدة ركاب عقب فترة وجيزة من طيرانه، ومن ارتفاع 60 مترا، مشيرا إلى عدم وقوع خسائر بشرية

وفي التفاصيل أن أجهزة الحماية المدنية فور تلقيها بلاغا تحركت إلى المكان البلاغ، وقد تأكدت من عدم وقوع وفيات، في حين تم نقل المصابين للمستشفى.

وأشار المصدر إلى فرض طوق أمني حول موقع الحادثة بالبر الغربي في مدينة الأقصر، إلى حين معاينة النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف ملابسات الحادثة.

وبذلك قررت وزارة الطيران المدني المصرية «تعليق نشاط طيران البالونات لحين وصول لجنة من سلطة الطيران المدني اليوم (الاثنين)، للتحقيق في الواقعة».

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: «بعد إقلاع مجموعة من البالونات ووصولها إلى ارتفاع 60 مترا تقريبا حيث كانت سرعة الريح نحو 7 عقدة على هذا الارتفاع، انحرف أحد البالونات في اتجاه بالون آخر، ما أدى إلى قطع في البالون».

وأفيد في هذا السياق بأن «البالون الذي حدث به القطع هبط إلى الأرض ووصل ركابه بسلام، عدا راكبين تعرضا لإصابات طفيفة، وتم نقلهما بالإسعاف إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهما».