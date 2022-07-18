ترأس الممثلة الأمريكية جوليان مور لجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي الذي يقام في سبتمبر المقبل، حسب ما أعلن المنظمون (الجمعة). وترأس مور، التي فازت بجائزة أوسكار، أفضل ممثلة عن فيلم «ستيل أليس» عام 2014، لجنة تحكيم من 6 أشخاص في المهرجان الذي يستمر 11 يوماً في المدينة الإيطالية.ويهيمن المخرجون على لجنة التحكيم في مهرجان هذا العام، إذ تضم الأرجنتيني ماريانو كوهن، والإيطالي ليوناردو دي كوستانزو، والإسباني رودريغو سوروغوين، والفرنسية أودري ديوان. وفازت ديوان بجائزة الأسد الذهبي في البندقية العام الماضي، عن فيلمها «ذي إيفنت»، الذي يتمحور حول عمليات إجهاض سرية.