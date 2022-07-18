أوردت مجلة «Elle»، أن «السالوبيت الجينز» يمثل نجم الموضة النسائية في صيف 2022، ليمنح المرأة إطلالة عصرية جريئة، تستحضر في الذهن ذكريات الطفولة.وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أن «السالوبيت الجينز» يطل هذا الموسم بتصاميم متنوعة، إذ يزهو باللون الأزرق المميز لـ«الدنيم»، أو يكتسي بالأبيض، أو يزدان بالخطوط. ولإطلالة صيفية أكثر جرأة وتحرراً؛ يطل «السالوبيت الجينز» بأرجل قصيرة.ويمتاز «السالوبيت الجينز» بتنوع إمكانيات تنسيقه، إذ يمكن تنسيقه مع «تي شيرت» أساسي، أو «توب قصير» مع حذاء رياضي للحصول على إطلالة «كاجوال».