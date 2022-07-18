كشفت دراسة ألمانية حديثة، أن السعادة الزائدة، أو ما يُطلق عليها «متلازمة القلب السعيد»، تؤدي إلى اعتلال عضلة القلب نتيجة شحنة عصبية زائدة. وبحسب موقع «ميديكال إكسبريس»؛ نادراً ما يسبب هذا الاعتلال الوفاة، بل يتعافى معظم المصابين به خلال شهرين، مثل أنواع أخرى من اعتلال عضلة القلب. وتم تعريف اعتلال عضلة القلب في عام 2002 بمتلازمة «القلب المكسور».ووفقاً للدراسة الجديدة؛ تبين أن عدد الأشخاص الذين تم تشخيصهم باعتلال القلب المكسور أو السعيد، قد زاد في الولايات المتحدة بشكل مطّرد خلال الـ11 عاماً بين عامي 2006 و2017.وبحسب «au24»؛ وجدت الدراسة أنه من بين 910 حالات مصابة باعتلال عضلة القلب، بلغ عدد المصابين بمتلازمة القلب السعيد 37 مصاباً، والقلب المكسور 873.وعلى عكس متلازمة القلب المكسور، التي تصيب النساء بشكل أساسي خصوصاً بعد سن الـ50، لوحظ أن متلازمة القلب السعيد في الغالب تصيب الرجال.وتبلغ نسبة إصابة النساء بمتلازمة القلب المكسور 88%.