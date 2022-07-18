أقدمت طالبة بالصف الثاني الثانوي على الانتحار، بإلقاء نفسها بالزي المدرسي من الطابق الرابع بأحد المباني جنوب القاهرة، بعد إخفاقها في الإجابة عن أسئلة «اختبارات الدور الثاني»، بحسب ما توصلت إليه تحقيقات الشرطة المصرية التي باشرت الحادثة.

وكشفت مصادر - بحسب موقع «سكاي نيوز» - أن الفتاة كانت لتوها أنهت امتحان الدور الثاني لمادة الفيزياء للصف الثاني الثانوي، وباستدعاء أهلها وزملائها أكدوا أنها كانت تبكي عقب الخروج من «لجنة الامتحان»، بسبب عدم قدرتها على الإجابة عن أسئلة الاختبار، ما يرجح أن انتحارها جاء لهذا السبب.