شهدت بلدة عرسال اللبنانية أمس (السبت) حادثة مأساوية أسفرت عن مقتل 8 أشخاص 7 منهم من عائلة واحدة وإصابة آخرين.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى اجتياح شاحنة محملة بأكثر من 40 طنا من الحجارة لعدد من السيارات ما أدى إلى مصرع عائلة بكاملها مؤلفة من 7 أفراد (أب وأم و4 أبناء وزوجة أبيهم)، بالإضافة إلى شاب آخر.

وأفادت تقارير وفقا لوسائل الإعلام اللبنانية، بأنه خلال صعود العائلة نحو البلدة، اصطدمت سيارتهم بشاحنة محملة بصخور كبيرة في طريق عودتها، حيث فقد السائق السيطرة على الشاحنة ما أدى إلى اصطدامها بسيارة العائلة «البيك أب»، واستمرت بدفعها إلى أسفل البلدة لمسافة طويلة حتى حدث اصطدام آخر بعدد من السيارات، ما أسفر عن احتراق الشاحنة وتحطم سيارات وإحداث أضرار جسيمة في خدرات عدد من المنازل.

وأصيب سائق الشاحنة بحروق خطرة نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات بيروت، في حين قضى ابنه بعد نقله إلى مستسقى بيروت متاثراً بجراحه.

وقالت مصادر في الدفاع المدني، إنه خلال عملية الإنقاد استعانت عناصرها بمعدات هيدروليكية ليتمكنوا من إخراج الجثامين من بين العظام.