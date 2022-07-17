تحطمت طائرة شحن من طراز «أنتونوف أن-12»، في وقت متأخر من يوم أمس (السبت)، قرب باليوخوري كافالاس في شمال اليونان.

وقالت فرقة الإطفاء إن تقارير أولية تفيد بأن الطائرة كان على متنها 8 أشخاص، مشيرة إلى أنه تم نشر 15 رجل إطفاء و7 آليات لمكافحة الحرائق في موقع تحطم الطائرة، لكنهم لم يتمكنوا من الاقتراب بسبب الانفجارات المستمرة.

وذكرت تقارير إعلامية، أن الطائرة المملوكة لشركة أوكرانية، كانت متجهة من صربيا إلى الأردن، وطلبت أن تهبط اضطراريا في مطار كافالا القريب لكنها لم تتمكن من بلوغه.

وأظهرت لقطات مصورة تم تحميلها على موقع «إي.آر.تي. نيوز» على الإنترنت، الطائرة وهي تهبط بسرعة والنيران مشتعلة بها، قبل أن تصطدم بالأرض فيما بدا أنه انفجار.