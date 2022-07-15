أعلنت البحرين، السماح لجميع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالدخول إلى مملكة البحرين عبر المنافذ كافة باستخدام بطاقة الهوية أو جواز السفر، دون أي إجراءات مسبقة.

ووفقا لوكالة أنباء البحرين، كشفت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين، أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع استئناف دول مجلس التعاون استخدام بطاقة الهوية في التنقل بين دولها، كاشفة أن هذا التسهيل يشمل السماح بانتقال مواطني البحرين إلى جميع دول مجلس التعاون.

وتأتي هذه التسهيلات في إطار تسهيل إجراءات السفر والتنقل بين الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورعاية مصالحهم وعوائلهم الكريمة، وفي ظل ما يجمعهم من أواصر الدم والنسب ووشائج القربى ووحدة الدين واللغة والهدف والمصير المشترك.