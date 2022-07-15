رفضت قاضية في فيرجينيا طلبا كانت تقدمت به الممثلة آمبر هيرد، لإعادة المحاكمة في قضية التشهير التي خسرتها أمام زوجها السابق الممثل جوني ديب.

وكان محامو هيرد طلبوا من القاضية بيني أزكاريت إلغاء حكم هيئة المحلفين الذي يأمر هيرد بدفع تعويض لديب قيمته 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى إعلان بطلان المحاكمة، لكن طلبهم تم رفضه من القاضية.

ويعود سبب طلب هيرد إعادة المحاكمة إلى أن عضوا في هيئة المحلفين لم يكن الرجل الذي استدعته المحكمة بل ابنه، في خطأ وقع لتشابه اسمي الرجلين.

ونقلاً عن موقع (RT)، أكدت أزكاريت «عدم وجود أي دليل على تزوير أو مخالفة حصلت»، وأن العضو المحلف «كان يستوفي الشروط القانونية لتوفير هذه الخدمة».

وأضافت: «تم التحري عنه وجلس أمام هيئة المحلفين بأكملها وتداول في شأن القضية وتوصل إلى الحكم».

وكانت هيئة المحلفين توصلت في الأول من يونيو الماضي إلى أن ديب وهيرد مسؤولان عن التشهير، لكنها حكمت لصالح نجم سلسلة أفلام «قرصان الكاريبي» بعد محاكمة مكثفة استمرت 6 أسابيع اتّهم خلالها كل منهما الآخر بممارسات عنفية.