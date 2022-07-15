نعى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بحزن بالغ زوجته الأولى إيفانا ترامب، ووالدة نجليه وابنته الكبرى إيفانكا.

وقال ترامب، أمس (الخميس)، إن إيفانا ترامب، زوجته الأولى ووالدة أكبر 3 أبناء له، توفيت عن 73 عاما.

وساعدت إيفانا زوجها في بناء بعض المباني التي تحمل اسمه مثل برج ترامب.

وكتب ترامب على موقعه للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» يقول: «أشعر بحزن شديد وأنا أبلغ كل من أحبوها، وهم كثر، أن إيفانا ترامب توفيت في منزلها بمدينة نيويورك».

وتزوج الاثنان عام 1977 وتم الطلاق في 1992، ولديهما ثلاثة أبناء هم دونالد الابن وإيفانكا وإريك.

وقالت عائلة ترامب في بيان: «كانت إيفانا ترامب من الناجين. لقد فرت من الشيوعية واحتضنها هذا البلد. علمت أطفالها العزيمة والصلابة والرحمة والتصميم». ونشأت في ظل الحكم الشيوعي في دولة تشيكوسلوفاكيا السابقة.

ونقلاً عن موقع (RT)، لم يذكر بيان العائلة أو منشور ترامب سبب وفاتها، لكن صحيفة «نيويورك بوست» نقلت عن مصادر في الشرطة -رفضت ذكر اسمها- أن إيفانا أصيبت بأزمة قلبية في شقتها في مانهاتن وتُوفيت لدى وصول المسعفين يوم الخميس.

وقالت إدارة الإطفاء في نيويورك إنها لا تستطيع الكشف عن هويات أشخاص، لكنها قالت في بيان إن المسعفين استجابوا لبلاغ عن أزمة قلبية، وعثروا على امرأة تبلغ من العمر 73 عاما ميتة في شقة بحي أبر إيست سايد حيث عاشت إيفانا ترامب.

ولعبت إيفانا ترامب، عارضة الأزياء السابقة التي تدربت من قبل مع منتخب تشيكوسلوفاكيا الوطني للتزلج للناشئين، دورا في تكوين صورة ترامب الإعلامية في الثمانينيات عندما كانا أحد أبرز الأزواج الأقوياء في مدينة نيويورك.

وكان طلاقهما، الذي جاء بعد أن حظيت علاقة دونالد ترامب بمارلا مابلز التي تزوجها بعد ذلك بدعاية كبيرة، مادة شيقة للصحف الصفراء في نيويورك.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أنه على الرغم من أن دونالد ترامب يرجع لنفسه الفضل في نجاحه المبكر في اقتحام سوق العقارات في مانهاتن، لعبت إيفانا ترامب دورا مهما في إقامة شركة عائلية بعد زواجهما بفترة وجيزة.

وذكرت صحيفة «تايمز» أن إيفانا عملت إلى جانب زوجها في تطوير برج ترامب في مانهاتن، ومشروعات مميزة أخرى مثل منتجع وكازينو «ترامب تاج محل» في أتلانتيك سيتي بولاية نيوجيرسي.

وكانت إيفانا ترامب نائبة مدير إدارة التصميم الداخلي بمنظمة ترامب وعملت على إدارة فندق بلازا التاريخي، الذي استحوذ عليه ترامب في 1988، وكل ذلك بينما كانت تربي أطفالهما الثلاثة.

عائلة ترامب قالت في البيان: «كانت والدتنا امرأة رائعة. كانت قوية في مجال الأعمال ورياضية من طراز عالمي تتمتع بجمال صارخ. كانت أما وصديقة حنونة».