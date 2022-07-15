دراسة: الملح يقصر عمر الرجل سنتين والمرأة 18 شهراً

أظهرت دراسة حديثة -أجريت على 500 ألف بريطاني منتصف العمر- أن إضافة الملح إلى وجبات الطعام مرتبط بالوفاة المبكرة.ووجد الباحثون أن إضافة الملح دائماً إلى الطعام تقلل أكثر من عامين من متوسط العمر المتوقع للرجال وسنة ونصف السنة بالنسبة للنساء. هذا لا يشمل عملية التتبيل أثناء عملية الطهو، بل ما يضاف على الطبق على المائدة.وما يصل إلى 20% من تناول الصوديوم في الدول الغربية يأتي من الملح المضاف على المائدة، وفق صحيفة غارديان التي نقلت الدراسة.ولم تستبعد الدراسة بشكل قاطع العوامل الأخرى، مثل استهلاك الملح باعتباره مؤشراً على نمط حياة أقل صحة بشكل عام، لكن الباحثين قالوا إن الدليل كان مقنعاً بما يكفي بحيث يجب على الناس التفكير في تجنب إضافة الملح لوجباتهم.