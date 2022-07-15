نبه مسؤول في منظمة الصحة العالمية، (الخميس)، إلى أن إصابات كوفيد-19 ترتفع جرّاء التطور الذي حصل في فايروس كورونا المستجد، لأنه صار أكثر ذكاء وقدرة على مراوغة الجهاز المناعي لدى الإنسان.

ونقلت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية عن المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية بشأن كورونا، ديفيد نافارو، قوله إنه على الناس «أن يحترموا الفايروس»، وأشار إلى أن فايروس كورونا قادر على التطور والتغيير، وهذا هو السبب في زيادة الإصابات.

وأوضح أن «ذكاء» الفايروس يجعله قادرا على مراوغة الدفاعات التي يوفرها الجهاز المناعي، في حين بدأت دول كثيرة في العالم تعود إلى حياة شبه طبيعية.

وحذر من تخلي الناس عن إجراءات الوقاية وانسجامهم في الحياة الاجتماعية، دون اكتراث بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وتابع نافارو قائلا: «نصيحتي للجميع، رجاء، الفايروس لم يذهب بعد، فهو يقتل أناسا كثيرين، كما أنه مزعج أيضا، لا سيما في حالة الإصابة بكوفيد طويل الأمد».