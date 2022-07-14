أرسل «واتساب» تحذيرا عاجلا لمليارات المستخدمين حول تطبيق «أندرويد» الذي يمكنه سرقة معلومات حساسة منهم.

وفي موضوع على «تويتر»، وضع رئيس «واتساب» ويل كاثكارت المستخدمين في حالة تأهب بشأن تطبيق «أندرويد» المليء بالبرامج الضارة يسمى (Hey WhatsApp)، وهو من مطور يسمى (HeyMods). وقال كاثكارت إن هذا التطبيق، الذي قد يبدو غير ضار في البداية، مصمم لسرقة البيانات الشخصية الحساسة المخزنة على هواتف «أندرويد».

وعثر على التطبيق خارج متجر «قوقل بلاي»، ولكن لحسن الحظ، يمكن لـ Google Play Protect الآن اكتشاف وتعطيل هذه الإصدارات الضارة والمزيفة من «واتساب».

ويأتي ذلك بعد تعاون «قوقل» و«واتساب» للعمل معا على إيقاف هذا البرنامج الخطير في مساراته.

ويكفي القول، إذا كان لديك تطبيق «HeyWhatsApp» الضار على هاتفك، فتأكد من حذفه اليوم. وأيضا، إذا كان لديك تطبيق مضاد فايروسات مجاني على هاتفك، فقم بإجراء فحص للتحقق مما إذا كان قد تم تحميل أي برامج ضارة إضافية على جهازك.

وفي حديثه عن التهديد، قال كاثكارت: «ينبغي تذكير مستخدمي «واتساب» بأن تنزيل نسخة مزيفة أو معدلة من «واتساب» ليست فكرة جيدة أبدا. وتبدو هذه التطبيقات غير ضارة ولكنها قد تعمل على الالتفاف حول ضمانات الخصوصية والأمان في «واتساب». اكتشف فريق الأمان لدينا أخيرا برامج ضارة مخفية داخل التطبيقات -المعروضة خارج «قوقل بلاي»- من مطور يسمى «HeyMods»، والتي تضمنت «Hey WhatsApp»، وغيرها. ووعدت هذه التطبيقات بميزات جديدة ولكنها كانت مجرد خدعة لسرقة المعلومات الشخصية المخزنة على هواتف الأشخاص. وشاركنا ما وجدناه مع «قوقل» وعملنا معهم لمكافحة التطبيقات الضارة. ويمكن لـ Google Play Protect على «أندرويد» الآن اكتشاف وتعطيل الإصدارات الخبيثة المزيفة من «واتساب» التي تم تنزيلها مسبقا. ونحن نقدر مساعدة «قوقل» لعملها المستمر لمنع التطبيقات الضارة من الانتشار على أجهزة أندرويد».

وقال كاثكارت إن «واتساب» سيستمر في العمل على حظر هذه الأنواع من التطبيقات من أجهزة «أندرويد»، من الآن فصاعدا.