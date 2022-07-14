شهدت الساحة السينمائية في مصر منافسة شديدة بين عدد من أفلام عيد الأضحى؛ لنيل أعلى الإيرادات والمشاهدات، حيث تصدر فيلم «كيرة والجن» قائمة الإيرادات، وحقق حتى (الثلاثاء) مع انتهاء إجازة العيد 53 مليونا و300 ألف جنيه، وهي إيرادات قياسية لم تشهدها دور العرض المصرية من قبل، خصوصا بعد أزمة «كورونا»، وحققت إيرادات الفيلم أمس نحو 4 ملايين و600 ألف جنيه، ليحتل المركز الأول، بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

والفيلم بطولة كل من كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وهند صبري، وسيد رجب، ويرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي، ويكشف قصصا حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.

كما نجح فيلم «بحبك» للفنان تامر حسني في تحقيق 19 مليونا و465 ألف جنيه على مدار أيام العيد، وتدور أحداث الفيلم حول شاب متعدد العلاقات العاطفية يقع في قصة حب مع فتاتين، وتتخلل الأحداث عددا من المشاهد الرومانسية والكوميدية.

وجاء في المركز الثالث فيلم «عمهم» للنجم محمد عادل إمام، الذي حقق نحو 10 ملايين و30 ألف جنيه حتى الآن، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول الملاكم يدعى «سلطان» الذي يجسد دوره محمد إمام، ويعمل مع صديقه «سعيد» بمركز رياضي، ولكنهما يتورطان في قضية تزوير أموال عن طريق مطبعة تقع صدفة في طريقهما، لتنقلب حياتهما رأسا على عقب.