تكثف الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، من جهودها لكشف بلاغ تقدمت به أسرة نيرة أشرف المعروفة إعلامياً بـ«طالبة جامعة المنصورة» التي تم نحرها على يد زميل لها بالجامعة وتم الحكم عليه بالإعدام، بعد وصول تهديدات لشقيقتها «هدير» من شخص مجهول بالقتل.

وأعلن أشرف الغريب، والد الطالبة نيرة أشرف ضحية حادثة المنصورة، تقدمه ببلاغ رسمي للأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، عقب تلقي ابنته هدير تهديدات عبر صفحاتها على موقع التواصل «فيسبوك» من شخص مجهول، يتوعد بأنها ستلقى نفس مصير شقيقتها نيرة، دون وجود سابق معرفة به، الأمر الذي تعاملت معه الأسرة ببلاغ حررته أمام الجهات المعنية.