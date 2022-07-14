يسافر الكثيرون إلى العديد من الوجهات السياحية، دون أن يدري البعض أن هناك بعض الدول السياحية لا يصح نهائياً تخطي السفر إليها والتجول في شوارعها والاستمتاع بمناظرها الطبيعية والتعرف على ثقافتها عند إتمام الثلاثين من العمر.إسبانيا هي واحدة من الأماكن المفضلة، كما أنها ضمن الوجهات السياحية التي لا يجب أن يتخطاها المسافر في الثلاثينات من العمر، هناك الكثير من الأشياء الرائعة حول السفر إلى إسبانيا كالمناظر الطبيعية ووسائل النقل العام والسلامة الشخصية والأمان داخل الوجهة؛ فضلًا عن تنوع الطعام الشهي، بالإضافة إلى السفر إلى ميانمار، وموريشيوس، وإيطاليا.