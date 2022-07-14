ألقت السلطات الروسية القبض على امرأة لم تعرف الرحمة طريقاً لقلبها، إذ قامت ببيع مولودها لتسديد مبلغ 3600 دولار مقابل خضوعها لعملية تجميل للأنف، بحسب ما نشرته صحيفة «نيويورك بوست» نقلاً عن صحيفة «ديلي ستار» الروسية.ولم تكشف السلطات الروسية عن اسم المرأة البالغة من العمر 33 عاماً، التي تم احتجازها في أواخر مايو الماضي بعد اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.وأفادت الأنباء أن الأم أنجبت طفلاً في 25 أبريل الماضي في مستشفى بمدينة كاسبيسك الجنوبية، قبل أن تبيعه بعد خمسة أيام فقط لزوجين محليين يتطلعان إلى أن يصبحا أبوين.ووفقاً لبيان صادر عن المسؤولين الروس، التقت الأم «مع أحد السكان المحليين ووافقت على تسليمه ابنها المولود حديثاً مقابل مكافأة قدرها 200 ألف روبل». وقد تلقت دفعة مقدمة صغيرة بقيمة 360 دولاراً أمريكياً. وبعد أقل من أربعة أسابيع، وتحديداً في 26 مايو، يُعتقد أن المرأة حصلت على المبلغ المتبقي.