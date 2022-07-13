حث جورج فريدريخس، رئيس أكبر شركة غاز إقليمية في ألمانيا، مواطني بلاده على قضاء وقت أقل في الحمام، من أجل تقليل استهلاك الطاقة.

ونقلت صحيفة Berliner Zeitung عن فريدريخس قوله: «يتعلق الأمر أكثر بتقليل وقت الاستحمام، لأن نحو 20 % من الحرارة مطلوبة لتسخين المياه، لذلك من الأفضل تقليل وقت الاستحمام والاغتسال وغسل اليدين». وبحسب قوله، سيتعين على جميع الألمان خفض درجة الحرارة في منازلهم.

وقال فريدريخس: «قد يحتاج أي شخص مسن أو مريض درجتين أكثر من أي شخص شاب يتمتع بصحة جيدة ويمكنه تحمل الشتاء جيدا مع كنزتين من الصوف وصعود السلم قليلا. نحتاج جميعا إلى تنظيم درجة الحرارة وتحديد مكان عتبة الألم لدينا، لأن (خفض) حتى درجة واحدة من درجة حرارة الغرفة، توفر ما يصل إلى 7 % من الطاقة». وأضاف، فإن 45 % من المنازل في برلين تحصل على الغاز مباشرة، وثلث المنازل تحصل على التدفئة التي تعتمد بنسبة 70 % على إمدادات الغاز.

وفي منتصف يونيو، اضطرت شركة «غازبروم» إلى تقليل تدفق الغاز عبر أنبوب «السيل الشمالي 1» بنسبة 60 %، لأن شركة «سيمنز» لم تعد المعدات من الإصلاحات في الوقت المحدد بسبب العقوبات الكندية.