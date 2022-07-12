4 طرق بسيطة للتخلص من التوتر

وسط التوترات التي نعيشها، وأعباء الحياة العصرية، يصاب البعض بالتوتر والعصبية، وهو ما يزيد من الشعور بالاضطراب الداخلي.وقبل اللجوء إلى العلاجات الدوائية التي يصفها الطبيب المختص في حالات القلق والتوتر، التي في معظمها تترك آثاراً جانبية غير مرغوب بها، يفضل اللجوء إلى الأساليب الطبيعية، خصوصا في حالات القلق الخفيف، إذ يساعد الاسترخاء وممارسة الرياضة بفعالية في مواجهة التوتر. ونستعرض هنا 4 خيارات بسيطة قد تساعد على الابتعاد عن التوتر:الاسترخاء الجسدي وتمارين التنفسمكافأة النفس من وقت لآخرالتركيز على المشاعر الإيجابيةممارسة التمارين الرياضية