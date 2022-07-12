«ناسا» تنشر أعمق وأوضح صورة التقطها البشر للكون

كشفت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أمام العالم أول صورة من تلسكوب جيمس ويب، في لقطة نادرة تظهر المجرات التي تشكلت بعد فترة وجيزة من الانفجار الكبير قبل أكثر من 13 مليار سنة. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في حفلة أقيمت بالبيت الأبيض ونشرت خلالها باكورة حصاد التلسكوب الفضائي، إنّ هذه الصورة العلمية والملوّنة التي التقطت بالأشعة تحت الحمراء هي الأولى من نوعها وتمثّل يوماً «تاريخياً». ونشرت هذه الصورة بعد 6 أشهر من إطلاق جيمس ويب، أقوى تلسكوب فضائي على الإطلاق.وبينت «ناسا» أنّ هذه الصورة هي «الأكثر عمقاً والأكثر وضوحاً التي تُلتقط للكون حتى اليوم». وتظهر في الصورة آلاف المجرّات التي تشكّلت بعيد الانفجار العظيم وولادة الكون.وقد استهدف التلسكوب في هذه الصورة التي تكشف خبايا بدايات الكون مجموعة المجرات المسماة SMACS 0723 والتي تعمل كعدسة مكبرة، ما أتاح أيضا الكشف عن أجسام كونية بعيدة جدا تقع خلفها، وهو تأثير يسمى عدسة الجاذبية.وقد التُقطت الصورة المليئة بالتفاصيل إثر مراقبة استمرت 12.5 ساعة، وهي تُظهر آلاف المجرات، تضم في قلبها آلاف الهياكل «التي لم تُرَ سابقا البتة»، بحسب وكالة ناسا. ويمثل نشر هذه الصور الأولى البداية الرسمية للدورة الأولى من المراقبة العلمية للتلسكوب.