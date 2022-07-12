وصول سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة في هذا الموعد

توقعت الأمم المتحدة أن يتجاوز عدد سكان العالم حاجز الـ8 مليارات نسمة قبل نهاية العام، تحديداً في تاريخ 15 نوفمبر، على رغم تباطؤ نمو تعداد سكان العالم.وبين تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي للسكان، تراجع معدل نمو السكان عالمياً في عام 2020 إلى أقل من 1% سنويا للمرة الأولى منذ عام 1950.ويتوقع باحثون أنه بحلول عام 2030 سيبلغ عدد سكان العالم 8.5 مليار نسمة، ثم بعد ذلك ستكون الذروة بنحو 10.4 مليار نسمة في 2080. ومن المتوقع أن تستقر الأعداد عند ذلك المستوى حتى عام 2100. وعلى رغم الاختلافات الإقليمية إلا أن مدير شعبة السكان بالأمم المتحدة جون ويلموث يرى فرصاً في هذا التطور بالنسبة للدول النامية. فعلاوة على محاربة الفقر والجوع، يمكن أن تكون هناك فوائد في التعليم؛ لأن انخفاض عدد الأطفال يعني اهتماماً أكثر لكل طفل. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه في الوقت نفسه فإن انخفاض معدلات المواليد يعني تزايد شيخوخة السكان بشكل عام ووجود نسبة أكبر من الناس في سن يحتاجون فيها إلى المساعدة. وسيتأثر هذا أيضاً بزيادة متوسط العمر المتوقع من 72.8 سنة في 2019 إلى 77.2 سنة في 2050.