في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لقي جزار مصري حتفه أثناء ذبح أضحية؛ نتيجة صعقة كهربائية.وأثناء قيام القتيل بذبح الأضحية بقرية الشعراء بدمياط شمالي مصر، صُعق بالكهرباء فخرَّ قتيلاً، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وفق صحيفة (أخبار اليوم). وتلقت الأجهزة الأمنية بدمياط إخطاراً يفيد بتعرض جزار للصعق بالكهرباء أثناء قيامه بذبح أضحية برفقة والده وشقيقيه بقرية الشعراء. وبإجراء التحريات، تبيّن أن المتوفى (في العقد الثالث من عمره) لقي مصرعه صعقاً بالكهرباء أثناء قيامه بذبح أضحية العيد. وتم نقله لمستشفى دمياط التخصصي، وتحرر المحضر اللازم وأُخطرت جهات التحقيقات.