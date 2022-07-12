قتل عسكري كويتي زميله بسلاح ناري في أحد معسكرات الجيش. وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم (الثلاثاء)، عبر حسابها بموقع «تويتر»، أن العسكري الجاني تم ضبطه وتحويله لجهة الاختصاص ويجري التحقيق معه لمعرفة ملابسات الواقعة الغامضة حتى الآن.وأفادت وسائل إعلام كويتية محلية بأن العسكري استخدم «رشاش إم 16»، مطلقا على زميله 3 رصاصات إحداها بالرأس واثنتان في الصدر، ثم هرب إلى منطقة صباح الأحمد، وهناك سلم نفسه إلى المخفر، ليتم تسليمه لاحقا للمباحث لاستكمال التحريات.ونقلت صحيفة «القبس» عن مصدر أمني قوله: «الجاني سلم نفسه لرجال الأمن، وسجلت قضية بالواقعة، ولا تزال التحقيقات جارية في ملابسات ودوافع الواقعة».فيما نقلت صحيفة «الأنباء» عن مصدر أمني قوله: إن بلاغا ورد عن وقوع جريمة قتل في أحد المعسكرات بمحافظة العاصمة، وعندما حضر رجال الإسعاف تبين أن العسكري وهو مواطن قد توفي، نتيجة إصابته بطلق ناري، فيما هرب الجاني من الموقع وقام بتسليم نفسه إلى رجال الداخلية.