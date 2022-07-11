4 مخاطر جديدة من الأغذية عالية الدهون

أظهرت دراسة جديدة أن الأطعمة الدهنية قد لا تضيف دهوناً إلى محيط الخصر فحسب، بل يمكن أن تؤدي أيضاً إلى إحداث فوضى في العقل.وبحسب ما نقلت صحيفة «ميديكال إكسبريس» Medical Express، توصلت الدراسة الدولية، بقيادة علماء الأعصاب في «جامعة جنوب أستراليا» (UniSA)، البروفيسور شين فو زو، والأستاذة المشاركة لاريسا بوبروفسكايا، إلى وجود صلة واضحة بين الفئران التي تتغذى على نظام غذائي غني بالدهون لمدة 30 أسبوعاً، ما أدى إلى الإصابة بمرض السكري، والتدهور اللاحق في قدراتهم المعرفية، بما في ذلك تطور القلق والاكتئاب وتفاقم مرض ألزهايمر.