«يوتيوب».. أكثر تطبيق استهلاكاً للبيانات في المشاعر المقدسة

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة لليوم التاسع من ذي الحجة، حيث بلغ حجم استهلاك البيانات 3.16 ألف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة 1.29 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD.وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ (805.92 ميغابايت/‏ مشترك)، متجاوزاً ثلاثة أضعاف معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 200 ميغابايت/‏ مشترك، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات هي: (يوتيوب، تكتوك، سناب شات، فيسبوك، انستغرام).وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل قد بلغت 271.66 ميغابت/‏ ثانية، بنسبة زيادة 15% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات رفع الإنترنت المتنقل 35.2 ميغابت/ ثانية، بنسبة زيادة 15% مقارنة بالعام الماضي، فيما تجاوز عدد المكالمات المحلية 12 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 1.41 مليون مكالمة بنسبة نجاح تجاوزت 98%.