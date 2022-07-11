أصدر نحو 200 مخرج سينمائي وناشط ثقافي إيراني، بياناً احتجاجياً نددوا فيه باعتقال محمد رسولوف ومصطفى آل أحمد، المخرجين اللذين كانا قد وقعا على بيان احتجاجي سابق بعنوان «ضع سلاحك».ووصف البيان الأخير، الذي وقعته شخصيات مثل أصغر فرهادي، وجعفر بناهي، وبابك أحمدي، ورضا درميشيان، وترانه علي دوستي، وعبدالرضا كاهاني، اعتقال رسولوف وآل أحمد بأنه «هجوم مخطط له».وأدان البيان المذكور المؤسسات الأمنية والمؤسسات ذات الصلة، واتهمها بـ«القمع والضغط المستمر على السينمائيين المستقلين، وذوي التفكير الحر، وعدم احترام الحقوق الفردية والاجتماعية الأساسية».وأعلنت وكالة «إرنا» (الجمعة) اعتقال محمد رسولوف ومصطفى آل أحمد، متهمة المخرجين بـ«الارتباط بأعداء الثورة»، و«التسبب في الاحتجاجات والإخلال بالأمن النفسي للمجتمع»، عقب انهيار مبنى «متروبول» في مدينة عبادان، جنوب غربي إيران.