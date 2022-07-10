يلاحقك لحظة بلحظة.. تحديث «سناب شات» يثير الجدل

أطلق التطبيق الأمريكي «سناب شات»، أخيراً، تحديثاً باسم «Snap map»، الذي يراقب المشترك لحظة بلحظة عبر تقنية التعقب، من خلال إظهار الموقع الجغرافي ويُظهر الموقع للأصدقاء. وتمكّن الخاصية الجديدة الآخرين من معرفة اسم الشارع الموجود فيه المستخدم ورقم المنزل، ما يجعل خبراء التكنولوجيا قلقين من كون التحديث الجديد مصدر تهديد لكل من الأشخاص والمنازل، وفقاً لموقع «Tech times» المتخصص في التكنولوجيا.

بينما يرى المستخدمون سجل مواقع أصدقائهم لمدة 24 ساعة وإعادة مشاهدة قصص «سناب شات» الخاصة بهم، حيث تظهر خريطة بها موقع الشخص ومقاطع الفيديو والصور الخاصة به، وفقاً للصحيفة البريطانية «ديلي ميل».