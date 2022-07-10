كشفت دراسات قُدمت أخيرا في الجلسة العلمية السنوية الـ 71 للكلية الأمريكية لأمراض القلب، أن شرب القهوة -خصوصا كوبين إلى ثلاثة أكواب في اليوم- لا يرتبط فقط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب وإيقاعات القلب الخطرة، ولكن أيضًا مع العيش لفترة أطول.

وأوضح أستاذ ورئيس قسم أبحاث عدم انتظام ضربات القلب في مستشفى ألفريد ومعهد بيكر للقلب في ملبورن، أستراليا، وكبير المسؤولين في الدراسة الدكتور بيتر كيستلر، أن الانطباع العام عن القهوة أنها يمكن أن تكون سببا في ارتفاع معدلات ضربات القلب، وأن «شربها يمكن أن يؤدي إلى بعض مشاكل القلب أو تفاقمها»، موضحا في الوقت ذاته أن البيانات الإحصائية بهذا الخصوص «تشير إلى أنه لا ينبغي إحباط تناول القهوة يوميًا».

ووفقا للتفاصيل، فقد استخدم كيستلر وفريقه بيانات من UK BioBank، وهي قاعدة بيانات مستقبلية واسعة النطاق تحتوي على معلومات صحية لأكثر من نصف مليون شخص تمت متابعتهم لمدة 10 سنوات على الأقل.

فنظر الباحثون في مستويات متفاوتة من استهلاك القهوة تراوح بين ما يصل إلى فنجان إلى أكثر من ستة أكواب في اليوم وعلاقتها مع مشاكل ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب)، وأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك أمراض الشرايين التاجية وفشل القلب والسكتة الدماغية، كما الوفيات الإجمالية والمتعلقة بالقلب بين الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية وغير المصابين بها.

وخلال ذلك تم تجميع المرضى حسب كمية القهوة التي أبلغوا عن شربها كل يوم، وتم تقييم شرب القهوة من الاستبيانات التي تم استكمالها عند الدخول في السجل. وبشكل عام، يمكن القول إنهم لم يجدوا أي تأثير في كثير من الحالات، أو انخفاض كبير في مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بعد التحكم في التمارين الرياضية والكحول والتدخين والسكري وارتفاع ضغط الدم التي يمكن أن تلعب أيضًا دورًا في صحة القلب وطول العمر.

وقال الطبيب المختص كيستلر: «لدى الأطباء عمومًا بعض التخوف من استمرار الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية المعروفة أو عدم انتظام ضربات القلب في شرب القهوة، لذلك غالبًا ما يخطئون في جانب الحذر وينصحونهم بالتوقف عن شربها تمامًا بسبب مخاوف من أنها قد تؤدي إلى ضربات قلب خطيرة».. «لكن دراستنا تظهر أن تناول القهوة بانتظام آمن ويمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي للأشخاص المصابين بأمراض القلب».

وعلى الرغم من أن كوبين إلى ثلاثة فناجين من القهوة في اليوم يبدو أنها الأكثر تفضيلًا بشكل عام، قال كيستلر إنه لا ينبغي للناس زيادة تناول القهوة، خصوصا إذا كان ذلك يجعلهم يشعرون بالقلق أو عدم الراحة.

وقال: «هناك مجموعة كاملة من الآليات التي من خلالها يمكن أن تقلل القهوة من معدل الوفيات ولها تأثيرات إيجابية على أمراض القلب والأوعية الدموية»، منوها إلى أنه «يجب أن يشعر شاربو القهوة بالاطمئنان إلى أنه يمكنهم الاستمرار في الاستمتاع بالقهوة حتى لو كانوا يعانون من أمراض القلب. فالقهوة هي المحسن المعرفي الأكثر شيوعا، فهي توقظك وتجعلك أكثر حدة عقليًا وهي عنصر مهم جدًا في حياة الكثير من الناس اليومية».