لأول مرة بعد إعلانه الانسحاب رسميا من صفقة الاستحواذ على تويتر.. ظهر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك علنا، إذ أمضى معظم الوقت في مؤتمر أقطاب الإعلام في الحديث عن كوكب المريخ وعن سعيه لإنشاء حضارة على المريخ.

وجاء ظهوره بعد أقل من 24 ساعة من إعلانه إلغاء اتفاقه مع شركة تويتر على شرائها بمبلغ 44 مليار دولار.

وظهر الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، خلال مؤتمر أقطاب الإعلام السنوي في سون فالي، الذي يشهد حضور نخبة من رجال الأعمال.

ورغم محاولته تجنب الحديث عن صفقة تويتر، إلا أنه عاد وأكد مزاعم تتعلق بالحسابات المزيفة على منصة التواصل الاجتماعي، بينما كان يخاطب جمهورا من كبار رجال الأعمال.

واحتل ماسك المنصة في المؤتمر الذي تنظمه شركة ألن اند كومباني، وهو تجمع سنوي للرؤساء التنفيذيين لشركات الإعلام والتكنولوجيا في ولاية إيداهو.

وقبل أيام، قال ماسك إنه سيبذل قصارى جهده للمساعدة في ما سماه «أزمة نقص السكان»، بعد تقرير إعلامي أشار إلى أنه رُزق بتوأم من كبيرة المديرين التنفيذيين في شركته الناشئة نيورالينك.

وهز وصول ماسك إلى المؤتمر هذا التجمع الذي تجري فيه أحداث تتصدر العناوين عادة بعيدا عن عيون وسائل الإعلام المتطفلة.

وأجرى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن آل مقابلة مع ماسك. والشركة متخصصة في أبحاث الذكاء الصناعي ويشارك ماسك في تمويلها.

وقال مسؤول إعلامي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قبل المقابلة: «يبدو الأمر وكأنه فوضى مطلقة... الرجل يضع قواعده الخاصة».

وفي وقت سابق، قال ماسك إنه ألغى اتفاقه لشراء شركة تويتر، مضيفا أن شركة التواصل الاجتماعي تقاعست عن تقديم معلومات حول الحسابات الوهمية على منصتها.

وقال محامو ماسك في إخطار للجهات التنظيمية إن تويتر تقاعست أو رفضت الاستجابة لطلبات متعددة للحصول على معلومات حول حسابات وهمية أو غير مرغوب فيها على المنصة، وهو أمر أساسي لأداء عمل الشركة.

وانخفضت أسهم تويتر بنسبة 6% في تعاملات ما بعد الإغلاق الرسمي.