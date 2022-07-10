قبضت السلطات الإسبانية على شاب مراهق هدد بتفجير طائرة، عبر مزحة «ثقيلة» على حسابه بسناب شات، ما أثار الهلع الأحد الماضي. وقالت صحيفة «ديلي ميل» إن صاحب هذه المزحة هو مراهق بريطاني من أصول هندية، وهو لاعب «عبقري» بلعبة الشطرنج. وكانت جامعة كامبريدج المرموقة قد عرضت عليه الالتحاق بها.الشاب اسمه أديتيا فيرما، ويبلغ من العمر 18 عاما، وكان قد كتب على سناب شات: «سأفجر هذه الطائرة.. أنا من طالبان»، ومزح بأنه سيفجر طائرة «إيزي جيت» التي كانت في طريقها إلى جزيرة مينوركا الإسبانية، قادمة من بريطانيا.وبعد نشره التهديد على سناب شات، انطلقت طائرتان مقاتلتان من طراز إف 18 من قاعدة عسكرية في مدينة سرقسطة بشمالي إسبانيا لمرافقة طائرة إيزي جيت.ومثل فيرما أمام محكمة في إسبانيا، حيث أفاد المدعي العام بأنه كلف البلاد نحو 100 ألف دولار في عملية إقلاع طائرتين حربيتين لمعالجة التهديد الأمني.