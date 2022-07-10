أطلقت الجهات المختصة في السعودية، خدمة تنقل تجريبية جديدة للحجاج في موسم حج هذا العام 1443، تتمثل في السكوتر الكهربائي.وقالت الهيئة العامة للنقل إن الخدمة الجديدة تقلص مدة التنقل خلال نفرة الحجاج من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة إلى 15 دقيقة بدلًا من ساعة أثناء سيرهم مشياً على الأقدام بين المشعرين. وجرى تخصيص مسارات محددة لهذه الخدمة لتسهيل استخدامها والحفاظ على سلامة الحجاج أثناء استخدامهم لها.