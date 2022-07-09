ذكرت محطة CBS News الأمريكية أن امرأة منكوبة بوفاة زوجها، قامت بقتل أطفالها الثلاثة ونفسها، حيث وجدت جثث الضحايا الأربع في بحيرة في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت الشرطة أن شكوكها تتجه نحو انتحار الضحية بعد إغراقها لأطفالها الثلاثة في الماء بعد أن كانت هددت بذلك.

وكان الضباط في قسم شرطة مابلوود تلقوا بلاغا من مولي تشينج البالغة من العمر 23 عامًا تفيد فيه بأن زوجها، يي لي البالغ من العمر 27 عامًا، أطلق النار على نفسه.

وتبع ذلك الحادث ترتيبات من الشرطة مع الأخصائيين الاجتماعيين الإقليميين لتقديم المساعدة للمرأة وأطفالها الثلاثة.

لكن في وقت لاحق من بعد ظهر ذلك اليوم، أجرى أحد الأقارب مكالمة طوارئ، تفيد بأن مولي «كانت ستقتل نفسها وأطفالها»، مما دفع الشرطة إلى إصدار تنبيه على مستوى الولاية.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً تقريبًا بالتوقيت المحلي، تم تتبع هاتف مولي إلى منطقة بالقرب من البحيرة، تبعه بعد دقائق اكتشاف سيارة متصلة بالعائلة.

وسريعا تم انتشال جثة طفل، تم تحديده لاحقًا على أنه كوادريليون تي لي البالغ من العمر أربع سنوات، من البحيرة في ذلك المساء.

وأسفرت الساعات التي تلت ذلك عن انتشال جثتي فينيكس لي البالغ من العمر خمس سنوات وأستيلا زو سياب لي البالغة من العمر ثلاث سنوات. كما تم انتشال جثة مولي تشينج من الماء، حيث قرر المسؤولون أنها ماتت منتحرة، مع إدراج سبب الوفاة على أنه الغرق، حسب شركة «كومبلكس» الإعلامية.

وقال مايك مارتن، مساعد شرطة مقاطعة رامزي، في بيان مشترك يوم الثلاثاء: «قلوبنا مع العائلة والأصدقاء والمجتمع المتأثرين بهذه المأساة الرهيبة»، مشيرا إلى أن مكتب العمدة يواصل التحقيق في ملابسات هذا الحادث لتوفير الإيضاحات لأفراد الأسرة الباقين على قيد الحياة.