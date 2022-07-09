أصبح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أباً لـ9 أبناء، بعدما كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» أنجب، في أواخر 2021، توأماً من مسؤولة تنفيذية كبيرة في شركته للذكاء الاصطناعي «نيورالينك»، تدعى شيفون زيليس.وحسب ما ذكر موقع «إنسايدر» الأمريكي، فإن وثائق محكمة أظهرت أن ماسك (51 عاماً) وزيليس قدما التماساً لتغيير اسم طفليهما التوأم إلى «اسم عائلة والدهما واحتواء اسم عائلة والدتهما كجزء من الاسم الأوسط لهما». وأبرزت الوثائق أن الالتماس تم تقديمه في أوستن بولاية تكساس الأمريكية، حيث وُلد الطفلان، ووافق عليه القاضي. ووفق التقرير نفسه، فقد أنجبت زيليس (36 عاماً) في نوفمبر 2021، أي قبل أسابيع قليلة من إنجاب ماسك وزوجته غرايمز، طفلهما الثاني. وبذلك، أصبح ماسك أباً لـ9 أطفال: طفلان من زوجته المغنية الكندية غرايمز، و5 من زوجته السابقة الكاتبة الكندية جوستين ويلسون، ثم التوأم من زيليس.ودائماً ما يدعو ماسك الناس لإنجاب مزيد من الأطفال، حيث سبق له أن قال لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية: «لا يوجد عدد كافٍ من الناس».