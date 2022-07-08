شهدت محافظة سوهاج المصرية، (الخميس)، مصرع أستاذ جامعي وزوجته وأبنائهما الـ5 بحادث مروري مروع على الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز جهينة شمال المحافظة.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية بمحافظة سوهاج بصعيد مصر تلقت «الخميس» بلاغا عن مصرع 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي، وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي يستقلها مواطن وزوجته و5 من أبنائهما على الطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة أخرى، نتج عن الحادث مصرع مستقلي السيارة الملاكي متأثرين بإصابتهم، وجرى نقل الجثث لمشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.