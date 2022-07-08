فتحت النيابة العامة المصرية (الخميس)، تحقيقات موسعة في حادث تصادم أتوبيس سياحي قادم من السودان، مع سيارة محملة بالثلج، بطريق أبو سمبل السياحي بمحافظة أسوان «بصعيد مصر»، ونتج عنه مصرع 10 أشخاص وإصابة 43، معظمهم يحملون الجنسية السودانية، وسط توقعات بزيادة أعداد الوفيات نتيجة الحالة الصحية الخطرة لعدد من المصابين، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والمتوفين إلى المشرحة.

وأمر النائب العام المصري التحقيق العاجل في الواقعة، كما انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة لسؤال المصابين بمستشفى أسوان الجامعي، وتوصلت التحقيقات معهم إلى أن الواقعة حدثت نتيجة تصادم سيارة النقل بالحافلة بطريق أبو سمبل السياحي، ما أدى إلى انحرافهما عن الطريق واندلاع النيران بالحافلة، كما ناظرت النيابة المصرية جثامين المتوفين، وانتدبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليها، وأخذ عينات بصمة وراثية منها لمعرفة أسباب وكيفية حدوث الوفاة، وخاطبت النيابة المصرية سفارة السودان بالقاهرة بالحادث وأعداد المصابين والمتوفين، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.