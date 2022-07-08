كشف تطبيق واتساب عن ميزة جديدة تسمح لمستخدميه حذف الرسائل داخل المحادثات النصية، خلال فترة تصل إلى 60 ساعة بعد إرسالها، حتى في حال قراءتها من جانب الطرف الآخر، كما هو الحال في التطبيقات الأخرى، مثل تطبيق «ماسنجر فيسبوك».ميزة حذف الرسائل داخل المحادثات النصية لم تكن بجديدة، حيث أتاح واتساب منذ 2017 إمكانية حذف الرسائل النصية بعد إرسالها، بينما تم تحديثها على مدار كل تلك السنوات ليصل الحد الأقصى المسموح بالحذف إلى ساعة و8 دقائق و16 ثانية، قبل أن تصل مع الإطلاق الأخير إلى 60 ساعة، أي يومين و12 ساعة. والسر وراء اهتمام «واتساب» بزيادة المدة المسموح فيها بالحذف دوريًّا، قد جاء استجابة لرغبات المستخدمين، ليصبح أمام المستخدم مدة زمنية كافية لإعادة النظر في الرسائل التي يرسلها إلى الطرف الآخر، وبالتالي يفكر جيدًا في محتواها، ويكون في يده الخيار لحذفها.