رفعت شركة الأدوية البيولوجية الألمانية CureVac دعوى قضائية ضد شركة BioNTech، الثلاثاء، مطالبة «بتعويض عادل» عن انتهاك مزعوم لحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بتقنية mRNA التي تم استخدامها لتطوير لقاح كوفيد-19 من قبل شركة BioNTech وشريكتها Pfizer.وقالت CureVac في بيان: «تحمي محفظة الملكية الفكرية لشركة CureVac العديد من الاختراعات التي تعتبر ضرورية لتصميم وتطوير لقاح SARS CoV-2 mRNA من شركة BioNTech، من بين أمور أخرى».من جهتها، ردت BioNTech بالقول إن الشركة «ستدافع بقوة» عن عملها «ضد جميع مزاعم انتهاك براءات الاختراع». وأضافت الشركة الألمانية في بيان: «نحن ندرك أنه ليس من غير المعتاد أن تعتقد الشركات الأخرى في صناعة الأدوية، بعد أن شهدت نجاح COMIRNATY®، الآن، أن اللقاح من المحتمل أن ينتهك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم».واشتركت بايونتك مع شركة فايزر في الأصل لتطوير لقاح ضد الإنفلونزا قائم على تقنية mRNA في 2018، لكنها ركزت على لقاح لفايروس كورونا المستجد في بداية الوباء أوائل 2020.