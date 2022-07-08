يحل موسم حج هذا العام 1443هـ في فصل الصيف ليكمل بذلك 7 سنوات من دورته صيفاً التي بدأت عام 1437هـ، وتنتهي في موسم حج عام 1444هـ، ليحل بعدها موسم الحج في فصل الربيع في العام الهجري 1445هـ ويستمر لمدة 9 سنوات أي حتى عام 1453هـ، وهذا أطول عدد من السنوات التي يمتد فيها موسم الحج مقارنة مع الفصول الأخرى.وسيأتي موسم الحج في فصل الشتاء بدءاً من العام الهجري 1454 ويستمر 8 سنوات، إلى أن ينتهي في العام الهجري 1461.ووفقاً لما نشر في نشرة المشاعر الصادرة عن وزارة الحج عام 1429هـ بعنوان «تصنيف سنين الحج من عام 1201 هـ‍ حتى عام 1500هـ ‍وفقا للفصول الأربعة» فسنوات الحج في فصل الخريف، ستمتد بين عامي 1462 إلى 1469هـ، وبذلك تكون الفصول الأربعة قد أنهت دورتها على مدار 33 عاماً هجرية، للدخول مجدداً في موسم الحج في فصل الصيف.