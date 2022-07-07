الأتمتة رحلة لا تتوقف، ولعل نتائجها الأهم تبرز عبر الخدمات التي نحتاجها بشكل شبه يومي. من ذلك مثلاً، نرى التطور الكبير على مستوى الحلول الذكية التي ترافقنا عبر طرقاتنا، وخصوصا في ما يعود إلى رفع مستوى السلامة المرورية، الذي نشهد فيه تحولات كبيرة على مستوى مدن المملكة، الذي يُعد من ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 الأساسية.

أخيرا، شهدنا إطلاق خدمة «بلغ - صور - جنب» عبر شركة نجم لخدمات التأمين، وهي خدمة تضيفها الشركة لدعم وترسّيخ مسيرة التحوّل الرقمي الشامل لمنظومة التأمين على مستوى المملكة، وإسهامها في تعزيز دور القطاع ليكون ممكناً لتحسين جودة الحياة من خلال الحد من الاختناقات المرورية، وبالتالي تقليص نسب الحوادث الناجمة عن ذلك، فضلاً لما لذلك من تأثير إيجابي اقتصادياً واجتماعياً. وتوفير مثل هذه الحلول المبتكرة والمؤتمتة، وتطويعها في خدمة العملاء أو المستفيدين، إنما يحقق 3 أهداف رئيسية: توفير تجربة عميل متكاملة وعصرية، تعزيز الثقافة التأمينية، ورفع مستوى السلامة المرورية في المملكة عبر تقنيات متطورة تعزز الكفاءة والموثوقية في آنٍ معاً.

خدمة «بلغ - صور - جنب» عبر تطبيق «نجم» تقدم للعميل تجربة أكثر ذكاء وأكثر سهولة في حال تعرضه لأي حادث مروري، حيث يستطيع العملاء كافة الإبلاغ عن الحادث وإتمام الخدمات الذاتية من خلال تطبيق نجم، بما يسهم في توعية العميل بالإجراءات الواجب اتباعها بعد الحادث المروري وتجنب الاختناقات المرورية، ويساعد في تسهيل خدمات ما بعد الحادث، وبالتالي رفع مستوى الاستجابة لمتضرري الحوادث من الأفراد ضمن منظومة رقمية متكاملة تواكب أحدث التقنيات مع ضمانها أعلى درجات الأمن السيبراني.

وهذه الخدمة متوفرة في مدن ومناطق المملكة الرئيسية، لا سيما التي تشهد اختناقات مرورية عالية، وهي تضمن صحة الصور المرسلة بالاستناد إلى إمكاناتها التقنية وتحديداً من ناحية قاعدة المعلومات الجغرافية ومعالجة البيانات بطريقة تكاملية عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي، لكشف الاحتيال وكذلك خبرة أخصائيي تحديد المسؤولية في «نجم» متى ما تقتضي الحاجة.

وفي استعراضٍ موجز لأهم النتائج التي حققتها خدمات نجم الرقمية من خلال «تطبيق نجم» خلال العام 2022، فقد سجل التطبيق خلال العام الحالي أكثر من 87 ألف تقرير مختص بالحوادث المرورية لهذا العام، وبلغ عدد مرات التحميل عبر التطبيق أكثر من 593 ألف تحميل، وفيما يعود للاستفسارات حول خدمة أحقية بلغت أكثر من 235 ألف طلب.

الآلية والاشتراطات

تتطلب الاستفادة من خدمة «بلغ - صور - جنب» أن يكون لدى أحد أطراف الحادث المروري تأمينا ساري المفعول، وكذلك عدم وقوع إصابات أو وفيات جراء الحادث. وستتم مباشرة الخدمة منذ لحظة تحميل صور الحادث المروري، ثم إضافة وصف حول الحادث ورفعها عبر تطبيق «نجم» للمعاينة عن بُعد.

أساس للثقافة والسلامة

تعد خدمة «بلغ - صور - جنب» أحد مخرجات إستراتيجية «أساس» التي أطلقتها «نجم» بهدف إصلاح وبناء قواعد الأداء المهني، وتطوير البنية المؤسسية للشركة على جميع المستويات، وتحقيق تحوّل رقمي شامل لمنظومة العمل التأميني. ومن خلال هذه الإستراتيجية، ستعمل نجم على الارتقاء بتجربة العميل عبر توفير مجموعة منتجات وحلول مبتكرة ومؤتمتة، من شأنها أن تسهم أيضاً في تعزيز ثقافة التأمين، ورفع الوعي بأهميته، وبالتالي تعميق قطاع التأمين في المملكة ودعم خطة التحوّل الرقمي الشامل للمملكة وفق رؤية 2030.