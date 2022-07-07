ولدت في ولاية أوتار براديش شمال الهند طفلة بـ4 أياد و4 أرجل، وصفت بأنها «معجزة الطبيعة».

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الطفلة مع ما يبدو أنه زوج إضافي من الذراعين والساقين متصل بمعدتها، في ما يحتمل أن يكون حالة (كثرة الأطراف)، (polymelia)، وهو عيب خلقي ينتج عنه امتلاك المصاب لعدد أكثر من المعتاد من الأطراف.

ويؤدي الاضطراب الخلقي إلى ظهور أذرع أو أرجل أو يدين أو أقدام إضافية غير صالحة للاستعمال تظهر عادة منكمشة ومشوهة. وتنشأ بعض الحالات في سيناريوهات التوأم الملتصق، حيث إن واحدا من التوأم يتحلل بالكامل ما عدا طرف واحد أو أكثر، والذي ينتهي بالتصاقه بالتوأم الآخر.

وولدت الطفلة، التي لم يكشف عن اسمها، أخيرا، بوزن بلغ 2961 غ ( 6.5 رطل)، في مركز الصحة المجتمعية شاه أباد في ولاية أوتار براديش، المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند.

ودخلت الأم كارينا إلى المستشفى بعد أن عانت من آلام المخاض يوم السبت، وأنجبت طفلتها بعد فترة وجيزة.

ورغم الأطراف الإضافية التي تنطلق من معدة الرضيعة، أعلن الأطباء في مركز صحة المجتمع شاه أباد أن الطفلة والأم تتمتعان بصحة جيدة.

وأفادت التقارير الواردة من وسائل الإعلام المحلية أن الناس توافدوا لرؤية الطفلة بعد انتشار أخبار الولادة في جميع أنحاء المنطقة، للترحيب بـ «معجزة الطبيعة»، التي ذهب البعض إلى الاعتقاد بأنها تناسخ «لاكشمي»، إلهة الثروة والسلطة، والجمال، والخصوبة، والازدهار، الهندوسية متعددة الأطراف.