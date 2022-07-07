ألقت السلطات الإسبانية، القبض على شاب مراهق هدد بتفجير طائرة، عبر مزحة «ثقيلة» على حسابه بسناب شات، مما أثار الهلع، الأحد الماضي.

وقالت صحيفة «ديلي ميل»، إن صاحب هذه المزحة هو مراهق بريطاني من أصول هندية، وهو لاعب «عبقري» بلعبة الشطرنج، وكانت جامعة كامبريدج المرموقة قد عرضت عليه الالتحاق بها.

الشاب اسمه أديتيا فيرما، ويبلغ من العمر 18 عاما، وكان قد كتب على سناب شات: «سأفجر هذه الطائرة.. أنا من طالبان»، ومزح بأنه سيفجر طائرة «إيزي جيت» التي كانت في طريقها إلى جزيرة مينوركا الإسبانية، قادمة من بريطانيا.

وبعد نشره التهديد على سناب شات، انطلقت طائرتان مقاتلتان من طراز إف 18 من قاعدة عسكرية في مدينة سرقسطة بشمال إسبانيا لمرافقة طائرة إيزي جيت.

والليلة الماضية كان فيرما يمثل أمام محكمة في إسبانيا حيث طالب المدعي العام بأنه كلف البلاد نحو 100 ألف دولار في علمية إقلاع طائرتين حربيتين لمعالجة التهديد الأمني.

ويواجه فيرما، الذي وُصف في المحكمة بأنه «طالب نابغ»، أيضًا إدانة جنائية وغرامة من أربعة أرقام لتسببه لعملية استجابة أمنية من الشرطة الإسبانية ووزارة الدفاع. وإذا أدين، فقد يؤثر ذلك على طموحه للدراسة في كامبريدج.

وكشفت الصحيفة أن فيرما، الذي كان على متن طائرة إيزي جيت مع أصدقائه، هو ابن طبيب نشأ في ضاحية أوربينغتون الراقية في كينت وحضر مدرسة القواعد عالية الأداء، سانت أولاف.

وقبل عشر سنوات مثل فيرما إنجلترا في بطولة العالم للشطرنج للشباب، واحتل المركز الرابع، وحصل على الكأس من قبل الأستاذ الروسي الأسطوري غاري كاسباروف. ويعتقد أنه فاز لاحقا بأربع بطولات بريطانية.

وكان من المقرر أن ينضم «الطالب النابغة» إلى جامعة كامبريدج، بعد التخرج، قبل مزحة سناب شات، التي منحته الشهرة في الصحافة البريطانية، لكن لأسباب مؤسفة.