كشفت دراسة جديدة مثيرة للجدل نشرتها الدورية العلمية «بروسيدنجز أوف ناشونال أكاديمي أوف ساينس»، أن التحيزات المتأصلة في عقليات المرضى، ربما تؤثر على استجابتهم للعلاج الذي يقدمه لهم الأطباء، حسب اختلاف جنس الطبيب وعرقيته. وأجرى فريق من الباحثين دراسة لقياس مدى استجابة 200 مريض للرعاية الطبية التي يقدمها لهم أطباء رجال وإناث ومن عرقيات مختلفة، وتبين أن المرضى أصحاب البشرات البيضاء يستجيبون للعلاج بشكل أفضل، عندما يصفه لهم طبيب ذكر أبيض. ونقل الموقع الإلكتروني «ميديكال إكسبريس» عن الباحث لوران هاوي من جامعة زيوريخ في سويسرا قوله، إن جميع المشاركين في التجربة أشخاص من ذوي البشرة البيضاء.وتبين من خلال التجربة؛ أن الذين حصلوا على علاج من طبيب أبيض، تراجعت لديهم أعراض المرض بوتيرة أسرع من الذين حصلوا على الدواء نفسه من طبيب يتحدر من أصول أفريقية.