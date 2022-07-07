أصبحت المطربة ريهانا، أصغر مليارديرة عصامية في الولايات المتحدة، بفضل ثروتها الطائلة التي جمعتها من موسيقاها ومشاريعها الريادية.وقبل أسابيع، حلت المغنية الأمريكية (34 عاماً)، الرئيس التنفيذي لشركة «فينتي بيوتي»، بقائمة «فوربس» السنوية لأغنى نساء أمريكا العصاميات، للسنة الثالثة على التوالي. واحتلت المرتبة 21 في التصنيف العام للنساء، وهي المليارديرة الوحيدة في القائمة التي يقل عمرها عن 40 عاماً، ويبلغ صافي ثروتها الآن 1.4 مليار دولار، بحسب شبكة «سي إن بي سي».ويرجع الفضل في ذلك إلى مسيرتها الموسيقية الناجحة، لكن معظمها جاء من شركات البيع بالتجزئة الثلاث؛ «فينتي بيوتي»، و«فينتي سكين»، و«سافادج إكس فينتي».