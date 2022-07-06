أيدت محكمة جنايات المنصورة اليوم (الأربعاء)، الحكم بالإعدام على محمد عادل قاتل الطالبة الجامعية نيرة أشرف بعد مصادقة مفتي مصر على الحكم. وكان القاتلُ محمد عادل ذبح زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة نهاراً أمام المارة. وقضت محكمة جنايات المنصورة بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف للمفتي لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم.ووفقاً للنظام القضائي المصري، فسوف يكون من حق المدان اللجوءُ لإجراءات تقاضٍ أخرى بعد التصديق على قرار الإعدام.