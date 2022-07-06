طور علماء في الولايات المتحدة، شريحة ناعمة ومرنة قابلة للتحلل يمكن غرسها في الجسم لتخفيف الآلام والأوجاع عند الطلب، ما يُغنينا عن استخدام العقاقير ويُوفر بديلاً للمواد الأفيونية وغيرها من المسكنات التي تسبب الإدمان بشكل كبير.وذكرت صحيفة «ذا مترو» البريطانية أن الجهاز يعمل عن طريق الالتفاف برفق حول الأعصاب لتقديم تبريد موجه، وهذا يؤدي إلى تخدير الأعصاب ويمنع إشارات الألم إلى الدماغ. ثم مع توقف الحاجة إليه يمتصه الجسم بشكل كبير ما يعني عدم الحاجة إلى إزالته جراحياً.