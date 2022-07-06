أورد موقع «parenting.firstcry» و«brightside» أضراراً عدة تصيب الإنسان، عند النوم لفترة طويلة تحت المراوح والتكييف. وأشار إلى أنه إذا كنت تعاني من الحساسية فإن النوم مع تشغيل المروحة أو التكييف ليست فكرة جيدة، إذ يمكن أن يساعد هواء المروحة أو التكييف في توزيع جزيئات الحساسية، ما يزيد من فرص الإصابة بالربو وجفاف العين وحساسية العين وحمى القش، ويعد التعرض للبرودة أحد أسباب تقلصات العضلات، ومن ناحية أخرى فإن الهواء المنبعث من المروحة والمكيفات يمكن أن يرفع درجة حرارتك الأساسية، ما يؤدي إلى أمراض مرتبطة بالحرارة، مثل الغثيان أو الصداع.جفاف الفم والممرات الأنفية والحساسية.تقلصات العضلات.جفاف العيون.الصداع والالتهابات.