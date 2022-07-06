تطل الفنانة والإعلامية سناء بكر يونس من نافذة السينما السعودية هذه المرة، وهي تقوم ببطولة فيلم «سر الكهف» المقرر عرضه قريباً، من سيناريو وحوار حنان كنعان وإخراج إيناس يعقوب، بمشاركة الفنانين حسن محمد، آلاء البناء، علي حسين، شهد العميري، سبيكة الشحي، شوق العثمان، صالح عيسى، مهدي سلمان، وصادق العلوي، ويهدف العمل إلى ترسيخ القيم الأخلاقية والعملية مثل الشجاعة، التضحية، الوفاء، الإخلاص، العزم والمثابرة مع كل مغامرة. وقالت عنه المخرجة إيناس يعقوب: «يتناول الفيلم فكرة معرفة الأحجار النفيسة والنادرة التي تزخر بها الأرض، من خلال المغامرات التي يخوضها الأبطال الستة في عوالم فانتازية غريبة ومثيرة، وبطريقة سلسة خفيفة وأخاذة، بعيداً عن الأسلوب التقليدي التلقيني المباشر».