أعلنت الشرطة الإسبانية ضبط 6 غواصات مسيّرة قادرة على نقل كميات كبيرة من المخدرات من المغرب إلى إسبانيا، وفككت عصابة يشتبه في أنها تصنعها.

وأوضحت الشرطة في بيان أن أفرادها ضبطوا 6 مما يطلق عليها «غواصات مسيّرة» وقبضوا على 8 أشخاص في عمليات دهم نفذت في برشلونة وإقليمي ملقة وقادس جنوب إسبانيا.

وأضافت الشرطة في البيان أن تلك هي المرة الأولى التي تصادر فيها أجهزة مماثلة.

وقال البيان «تلك الأجهزة يمكن أن تسمح للمهربين بنقل كميات كبيرة من المخدرات عن بعد، عبر مضيق جبل طارق».

وتابع البيان أنه كان من المقرر تسليم 3 مسيرات لعصابة مخدرات فرنسية «لنقل كميات كبيرة من الكوكايين».

وتعتقد الشرطة أن العصابة صنّعت تلك الغواصات المسيّرة لتكون «قادرة على تحمل حمولات كبيرة» لاستخدامها من منظمات إجرامية أخرى.